Vali Kızılkaya, İkra bebeği Elbistan'da bir kez daha ziyaret etti

Bilecik Vali Dr. Kemal Kızılkaya, kentte hayata gelen depremzede bir ailenin bebeği İkra’yı Elbistan’da bir kez daha ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Vali Kızılkaya, büyük depremin ardından Bilecik’e akrabaların yanına misafir olarak gelen Ütüncü ailesinin dünyaya gelen bebeği İkra’yı hastanede ziyaret etmişti. Ardından memleketleri Elbistan’a dönen Ütüncü ailesini bir kez daha ziyaret eden Vali Kızılkaya, “Yaşanan deprem sonrası Bilecik’e gelen Ütüncü ailesinin, Bilecik’te hayata merhaba diyen son üyesi İkra yavrumuzla hayatın normale dönmeye başladığı Elbistan’da kucaklaştık. Bilecik’ten Elbistan’a uzanan umudun sembolü İkra bebek” şeklinde düşüncelerini ifade etti.