Vali Kızılkaya, kaymakamlar ve vali yardımcılarıyla bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kaymakamlar ve vali yardımcılarıyla bir araya geldi.

Vali Dr. Kızılkaya, Türk İdareciler Günü çerçevesinde kaymakamlar ve vali yardımcılarıyla bir araya geldi. Polis evinde idarecilerle buluşan Vali Kızılkaya, fedakârca görev yaparak milletimize hizmet eden çalışkan mülki idare amirlerimizle bir araya gelerek günlerini kutladık hem de ilimiz genelinde yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Rabbim çalışmalarında kolaylıklar versin” ifadelerini kullandı.