Vali Kızılkaya koordinatör vali olarak görevlendirildi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan'da koordinatör vali olarak görevlendirildi.

Vali Kızılkaya koordinatör vali olarak görevlendirildi
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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan’da koordinatör vali olarak görevlendirildi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirildi.

Vali Kızılkaya konu ile ilgili olarak, “Rabbim bizleri milletimize mahcup etmesin. Daima devletimizin emrinde daima milletimize hizmet yolundayız” dedi.