Vali Kızılkaya koruyucu ailelerle buluştu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen “Koruyucu Aile Günü” programına katıldı.

Bilecik Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, kurum yetkilileri, koruyucu aileler ve devletin bu hizmetinden yararlandırılan çocuklar katıldı. Vali Kızılkaya herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocukların devletin yeni ve geleneksel tüm kurumlarında, her türlü imkân sağlanarak bakıldığını söyleyerek, "Devlet himayesindeki çocuklarımıza kalplerini açarak sevgiyle saran koruyucu ailelerimizle buluştuk. ’Gönül Elçileri Projesi’ ile yavrularımıza mutlu ve güvenli aile ortamı oluşmasını sağlayan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.