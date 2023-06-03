Vali Kızılkaya, minik öğrencilerle bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu'nda minik öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, minik öğrencilerle bir araya geldi
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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu’nda minik öğrencilerle bir araya geldi.

Kardeş Okul Projesi çerçevesinde hizmete alınan kütüphanenin açılışını çocuklarla yapan Vali Kızılkaya, öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi. Çocuklarla birlikte kurdeleyi kesen Kızılkaya, “Çocuklarımızın hepsi birer cevher birer hazine onlara güzel bakmak ise bizin boynumuzun borcu. Okulumuzun miniklerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.