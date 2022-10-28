Vali Kızılkaya muhtarlar ile iş birliği içerisinde

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Kızılkaya muhtarlar ile iş birliği içerisinde
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya muhtarlarla bir araya geldi.

Kızılkaya, Bilecik’te görev yapan mahalle ve köy muhtarlarını makamında ağırladı. Karşılıklı olarak yapılan çalışmalardan bahsedilen ziyarette Vali Kızılkaya, muhtarların talep ve isteklerini dinledi.

Yürütülen çalışmalarda muhtarlarla iş birliği içerisinde olduklarını belirten Vali Kızılkaya, bu yıl içerisinde tamamladıkları ve yapmayı planladıkları projelerden bahsetti.

Vali Kızılkaya muhtarlar ile iş birliği içerisinde
Vali Kızılkaya muhtarlar ile iş birliği içerisinde