Vali Kızılkaya'nın köy ziyaretleri devam ediyor

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit edip problemleri çözmek için başlattığı köy ziyaretlerine Kızıldamlar köyü ile devam etti.

Bilecik Merkez’e bağlı Kızıldamlar köyü halkıyla bir süre sohbet ederek taleplerini dinleyen Vali Kızılkaya, ilgili kurum müdürlerine bu sorun ve taleplerin değerlendirilmesi yönünde talimatlarda bulundu.

Vali Kızılkaya’nın ziyaretinde muhtar ve köy sakinleri tarımsal üretim, metruk binalar ve genel konular hakkında bilgilendirdiler.