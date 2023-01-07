Vali Kızılkaya öğrencilerin davetine kayıtsız kalmadı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencilerinin daveti üzerine onları ziyaret etti.

Geçtiğimiz haftalarda Ertuğrulgazi Lisesi Yurdunda bir takım incelemelerde bulunmak üzere ziyaret gerçekleştiren Vali Kızılkaya, burada öğrencilerden gelen talep doğrultusunda okulun bahçesine asfalt yaptırarak daha elverişli hale gelmesini sağlamıştı.

Bu gelişmenin üzerine öğrenciler de Vali Kızılkaya’yı sohbet etmek ve çay içmek için okullarına davet etmişlerdi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Vali Kızılkaya, öğrencilerle okul kantininde buluşarak çay eşliğinde sohbet etti.

Öğrencilerle tek tek tanışan Vali Kızılkaya, ileride ne olmak istediklerini ve uğraştıkları hobilerini sordu.

Sohbet etmek ve çay içmek için gönderilen haberi duyar duymaz geldiğini belirten Vali Kızılkaya, “Gençlerimiz gayret etsinler çalışsınlar geleceğe hazırlanmak adına gayretli olsunlar. Biz onların ne eksiği varsa tamamlamaya hazırız. Göğsümüzü kabartan gençlere olan inancımızı tekrar ifade ediyoruz” diyerek başarılar diledi.

Ziyarette, Vali Kızılkaya’ya Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Okul Müdürü Zaim Akbulut eşlik etti.