Vali Kızılkaya sahurunu konteynır kentte yaptı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Ramazan ayının ikinci sahurunu konteynır kente yaşayan bir ailenin evinde yaptı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak göreve başladı. Ramazan ayının ilk gününde Teravih namazını bölgede ilçe halkıyla kılan Vali Kızılkaya ardından sahurunu da ilçedeki konteynır kentte kalan bir aileye misafir olarak yaptı.

Vali Kızılkaya Ramazanın ilk gününde görevinin başında olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Teravih Namazında Elbistanlı hemşerilerimizle birlikte ellerimizi semaya açtık, alnımızı secdeye koyduk. Sahurda da Celal amcamızın ve ailesinin konteynır kentteki sofrasına konuk olduk. Dua ve kabul ayı mübarek Ramazan ayında gönüllülerimiz de bir dualarımız da bir. Allah, ülkemizi her türlü afetten ve beladan korusun. Ramazan’ın manevi kudretini Elbistan’da birlikte hissettik” dedi.