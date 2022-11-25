Vali Kızılkaya şehit ailesi ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya şehit ailelerini yalnız bırakmıyor.

Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret eden Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bu sefer de 1983 yılında Malatya’da görevi başındayken şehit düşen polis memuru Mevlüt Kurt’un ailesini ziyaret etti. Şehit Mevlüt Kurt’un Bilecik’te yaşayan kardeşi Hanım Acar ile görüşen Vali Kızılkaya, hal ve hatırlarını sorarak bir süre sohbet etti.Devletin her zaman şehit ailelerinin arkasında olduğunu belirten Vali Kızılkaya, şehit için Allah’tan rahmet dileyerek dua etti.

Vali Kızılkaya’ya ziyaret sırasında eşi Nurten Kızılkaya eşlik etti.