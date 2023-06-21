Vali Kızılkaya şehit ailesini yalnız bırakmadı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Osmaneli İlçesinde şehit ailesini yalnız bırakmadı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, vatani görevini yaparken 1995 yılında Hakkari’de şehit düşen Piyade Çavuş Ahmet Durgun’un ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Kızılkaya, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti ve hatırlarını sordu. Ayrıca, şehidin emanetine sahip çıkmak ve onun anısını yaşatmak için gereken her türlü desteği sunma konusundaki kararlılığını ifade etti. İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Kızılkaya, yaptığı açıklamada, “Vatan uğruna toprağa düşen tüm şühedamıza Allah’tan rahmet dilerim" diyerek şehitlere olan saygısını ve minnettarlığını dile getirdi.

Şehit ailesi ziyaretine İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Bilecik Aile ve Sosyal politikalar müdürü İlkay Türkoğlu eşlik etti.