Vali Kızılkaya şehit ailesini ziyaret etti

Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Şehit Mahmut Ekinay’ın Bozüyük’te ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Erzincan’da vatani görevini yaparken, 1997 yılında şehit olan Mahmut Ekinay’ın babası Ali Ekinay’ı ve annesi Naciye Ekinay’ı ziyaret eden Vali Kızılkaya, şehidin seneidevriyesinde ailesini ziyaret etti. Devlet ve millet için şehit ailelerinin baş tacı olduğunun altını çizen Vali Kızılkaya, “Şühedamızın emanetlerini yalnız bırakmayarak hatırlarını sorduk hayır dualarını aldık. Toprağı, vatan yapmak için canını veren aziz şehitlerimizin aileleri bizlerin en kıymetli değerleridir. Onların, iyi günlerinde ve kötü günlerinde yanlarında olmak, ihtiyaç duyduklarında ulaşabilmek bizler için çok önemli. Rabbim tüm şehit ailelerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat versin, başımızdan eksik etmesin” diyerek şehide dua etti.

Ziyarette Vali Kızılkaya’ya Bozüyük Kaymakamı Âdem Öztürk, eşi Rukiye Öztürk ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür İlkay Türkoğlu eşlik etti.