Vali Kızılkaya şehit ailesini ziyaret etti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Hakkâri’de vatani görevini yaparken 2016 yılında şehit düşen Osmanelili Osman Er’in şehadetinin sene-i devriyesinde ailesini ziyaret etti.

Vali Dr. Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, eşi Jale Ünal ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emin Türker ile birlikte şehit Piyade Er Osman Er’in seneyi devriyesi münasebetiyle aileye yaptığı ziyaretinde, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden şehitlerin geride bıraktıkları emanetlerinin her zaman yanlarında olacaklarını ve sahip çıkacaklarını vurguladı. "Acısını vatan sevgisiyle bastırmış ailenin aynı vakur duruşları Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu bir göstergesidir" ifadesinde bulunan Vali Dr. Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Şehidimiz Osman Er ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun seneyi devriyesinde şehidimizi yad etmek amacıyla ailemizi ziyaret ettik. Vatan uğruna, canlarını seve seve veren şehitlerimizin aileleri devletimize emanettir. Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bunu Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarına borçluyuz. Devletimiz, vatan için canlarını feda edenlerin emanetine sahip çıkmaktadır. Şehitlerimizin ailelerinin sevinçleri sevincimiz, üzüntüleri de üzüntümüzdür. Devlet olarak her zaman yanlarındayız, olmaya da devam edeceğiz."

Piyade Er Osman Er, ve 4 arkadaşı Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Beyyurdu-Aktütün karayolunda yol kontrolü yapan askerlerin geçişi sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olmuştu.