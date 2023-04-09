Vali Kızılkaya şehit polisleri anma programına katıldı
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan'da bir camide şehit polisler için düzenlenen anma programına katıldı.
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan’da bir camide şehit polisler için düzenlenen anma programına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bölgede bulunan bir camide şehit polisleri anmak için düzenlenen programa katıldı. Camide Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla program sona erdi. Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada, "Türk Polis Teşkilatımızın kahramanları, şehit polislerimizi dualarla andık. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Vatan size minnettar" ifadelerini kullandı.