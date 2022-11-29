Vali Kızılkaya seramik fabrikasının yeni yatırım süreçleri hakkında bilgi aldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, seramik sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Kızılkaya, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile birlikte Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan granit ve mozaik taşlarını kapsayan ürün yelpazesi ile üretim yapan fabrikayı ziyaret etti. Fabrika yetkilisinden üretim kapasitesi ve yeni yatırım süreçleri hakkında bilgi alan Vali Kızılkaya, üretim tesislerini gezdi. Sanayi kuruluşlarının istihdamın yanı sıra ekonomiye de büyük katkıda bulunduğunu söyleyen Vali Kızılkaya, ’’İlimiz üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan ve ülke ekonomisinin gelişmesine büyük katkıda bulunan önemli bir sanayi kenti. Seramik bakımından önemli bir konumda. İstihdam sağlayan ve üretim yapan iş arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum’’ dedi