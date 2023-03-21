Vali Kızılkaya Söğüt'te cami açılışına katıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Söğüt Hamitabat Köyü Camisinin açılışına katıldı.

Vali Kızılkaya Söğüt'te cami açılışına katıldı
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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Söğüt Hamitabat Köyü Camisinin açılışına katıldı.

Kızılkaya, Söğüt Hamitabat Köyü Cami’sinin açılış törenine katılarak vatandaşlarla birlikte ibadet etti. Cami açılışında dua ederek program sonrası köy halkının istek ve önerilerini dinleyen Vali Kızılkaya, “Dualarla cami açılışı gerçekleştirdiğimiz Söğüt Hamitabat köyümüzde hemşerilerimizle bir araya geldik. Köyümüze kazandırılan camimizde Rabbim nice hayırlı ibadetler yapmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.