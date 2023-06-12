Vali Kızılkaya, Türk Kızılay'ı Bilecik Şube'sine kurban bağışı yaptı

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesine kurban bağışı yaptı.

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun’u makamında kabul eden Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, kurumun her geçen gün daha da büyüyen kurban bağışı kampanyası ile ilgili bilgi alarak, kurban bağışında bulundu.

Uzun "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" diyerek her yıl dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşılan Türk Kızılay Vekaletle Kurban Bağışı Kampanyasına bu yıl da hızlı başladığını söyledi. Uzun, "İyilikte yarıştığımız çalışmalarımızdan biri daha başladı. 147 ülkede milyonlarca muhtaç insana ulaştığımız vekâletle kurban bağışı bedeli bu yıl; yurt dışı 2 bin 650 TL, yurt içi ise 5 bin 950 TL oldu. Sayın valimizin bugün yaptığı bağış birçok kişiye örnek olacak ve iyilik için yaptığımız yarışta daha çok ihtiyaç sahibine ulaşacağız” dedi.