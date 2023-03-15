Vali Kızılkaya vatandaşların dertlerini dinledi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya vatandaşlar ile bir araya geldi.

Vali Kızılkaya vatandaşların dertlerini dinledi
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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte boş bulduğu vakitlerde sokak sokak gezerek vatandaşlarla buluşuyor. Vatandaşlar ile ayaküstü sohbet eden Vali Kızılkaya her bireyin problemleriyle yakından ilgileneceğini belirtti. Vali Kızılkaya vatandaşlarla buluşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Vali Kızılkaya bugün Bilecik’imizin sokaklarında hemşerilerimizle bir araya geldik. Ayaküstü de olsa sıcak kanlı hemşerilerimizin hoş sohbetlerine ortak olduk. Zor günlerden geçiyoruz milletçe böyle zamanlarda sıkı sıkı kenetlenmeli birbirimizin desteğini almalıyız” ifadelerini kullandı.