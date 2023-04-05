Vali Kızılkaya ve Bakan Karaismailoğlu Elbistan halkı ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Elbistan halkı ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçende koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kardeş Şehir Geçici Yaşam Alanında kurulan konteynır kente ve Pınarbaşı Geçici Konaklama Merkezinde kurulan çadır kentte yaşamını sürdüren vatandaşları ziyaret etti. Vali Kızılkaya ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Devletimizin tüm imkanları ihtiyaçları karşılamak için seferber olmuş durumda. Yaralarımızı sarıyoruz, iyileşeceğiz. Elbistan’ı ayağa kaldırmak için tüm çalışmalar süratle devam ediyor. Birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.