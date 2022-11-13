Vali Kızılkaya ve Emniyet Müdürü Bodur 'güvenlik ve asayiş'i konuştu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ayhan Bodur ile bir araya geldi. Görüşmede ilin genel güvenlik ve asayiş durumu ele alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü önündeki karşılamanın ardından Emniyet Müdürlüğü Şeref Defteri’ni imzalayan Vali Kızılkaya, daha sonra Emniyet Müdürü Bodur ile bir süre görüştü. Vali Kızılkaya, Bodur’a görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu, başarılar diledi. İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İkili ilin genel güvenlik ve asayiş durumunu da ele aldı.