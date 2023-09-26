Vali köylerin su ve alt yapı sorunlarını dinledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köy muhtarlarının ilettiği su ve alt yapı sorunlarının kısa sürede çözüleceğini ifade etti.

Bilecik Valiliğinde gerçekleşen toplantıya Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, vali yardımcıları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantıda köylerde bulunan yetersizlikler, bir süredir yaşanan su sorunları, köy yolları gibi halkın şikayetçi olduğu konular ele alındı. Toplantıda yapılması gereken projeler hakkında konuşuldu. En etkili ve en hızlı şekilde mağduriyet yaşatmadan hayata geçilecek projeler belirlendi. Temel bir sorun oluşturan su sıkıntısını en kısa sürede alt yapımların denetlenmesiyle çözüleceği belirtildi. Son zamanlarda İl Özel İdare ile köy yolları ve su sıkıntısı çeken köylerin altyapılarının yenilendiğini ve bunun devam edeceği kaydedildi. Ardından Vali Aygöl muhtarlar ile yapılan toplantıya katılım göstererek projeler hakkında bilgi verdi. Hem muhtarlardan sorunları dinleyen Vali Aygöl, "Huzurlu şehir Bilecik için ayak basmadık yer bırakmayacağız. Hepimizin yaşadığı bizlere emanet edilen bu topraklara hizmet etmeye devam ediyoruz. Köylerimizin yaşadığı sorunları tek tek en kısa sürede çözmek için muhtarlarımız ile görüştüm. Hem onlardan dinledim hem onlara anlattım. Yapılan çalışmaları yakından takip edeceğim" dedi.