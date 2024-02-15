Vali Mahmut Demirtaş'tan batan gemide bulunan mürettebatla ilgili açıklama

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Marmara Denizi'nde batan kargo gemisi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Vali Demirtaş, gemide bulunan 6 personelin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Vali Mahmut Demirtaş'tan batan gemide bulunan mürettebatla ilgili açıklama
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Marmara Denizi’nde batan kargo gemisi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Vali Demirtaş, gemide bulunan 6 personelin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren 69 metrelik kargo gemisi Marmara Denizi’nde battı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, gemide 6 kişilik mürettebat bulunduğu bildirildi. Geminin bin 250 ton mermer tozu yüküyle 14 Şubat 20.30’da Marmara Adası Balaban Limanı’ndan hareket ettiği, Karacabey kuzeyde 4 mil açıklarında bu sabah 06.20’da battığı öğrenildi.

MDK
MDK
MDK
MDK

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“15 Şubat Perşembe günü saat 06.32’de Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından içerisinde 6 personel bulunan BATUHAN A isimli ticari geminin Marmara Adası Balaban Limanı’ndan bin 250 ton mermer tozu yüküyle 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da çıkış yaparak Gemlik Limanı’na intikali esnasında Karacabey kuzeyi 4 mil açığında saat 06.20’de battığı ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasına müteakip TCSG-313, TCSG-85 ve TCSG-25 bahsi konu mevkie yönlendirilmiştir. Hali hazırda BATUHAN A isimli gemideki 6 personel için denizden ve karada bulunan AFAD, Sahil Güvenlik ve Jandarma Timleri vasıtasıyla arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir”