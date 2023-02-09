Vali Makas, Doğan, Kara ve Özenoğlu ailelerini acılı günlerinde yalnız bırakmadı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, ilk olarak Erzincansporun eski futbolcusu Hakan Doğan’ın yakınlarına Cumhuriyet Mahallesi Cemevi’nde taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı ve sabır diledi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Erzincansporun eski futbolcusu Hakan Doğan’a Allah’tan rahmet dileyen Vali Makas, "Hem merhum futbolcumuza hem de tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin." dedi.

Gerçekleşen taziye ziyaretinin ardından Vali Makas, hayatlarını kaybeden vatandaşlar Osman Kara ve Nadire Özenoğlu’nun cenaze namazlarına katıldı.

ValiliK personellerinden Mustafa Uzun’un Dayısı Osman Kara ve vatandaşımız Nadire Özenoğlu için öğlen namazına müteakiben Camii Kebir Camiinde kılınan cenaze namazlarına katılan Vali Makas, hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, cenaze yakınlarına sabır ve başsağlığında bulundu.