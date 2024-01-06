Vali müjdeli haberi verdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eski Bilecik Devlet Hastanesi bölgesinde gerçekleşen sağlık yatırımları ile ilgili müjdeli haberi verdi.

Bilecik Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Lojistik Binası projesi için daha önce eski Bilecik Devlet Hastanesi yataklı servis binası ile eski lojman binalarının yıkımları gerçekleştirilmiş ve yeni binaların yapımına başlanmıştı. Proje kapsamında yapımı devam eden Sağlıklı Hayat Merkezleri; sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kuruldu. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, beslenme danışmanlığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM) danışmanlığı, ruh sağlığı danışmanlığı, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı enfeksiyon kontrol hizmetleri, ayrıca yaşlı bireylerin fiziksel aktiviteler ile yaşam kalitesi ve bilişsel fonksiyonlarını artıracağı sağlıklı yaşlanma merkezi hizmetleri verilmesi planlanıyor. Proje kapsamında Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu da bulunuyor. Ayrıca Türkiye çapında birkaç ilde bulunan ve mevcut durumda Bilecik’te de kurulmuş olan ambulansların bakım, onarım ve teknik hizmetlerinin verildiği İl Ambulans Servisi Başhekimliği Lojistik Merkezi için yeni hizmet alanı da oluşturuluyor. Bahse konu yatırımın fiziki gerçekleşmesi yüzde 50 olup temel, beton, çatı imalatları tamamlanmış, duvar imalatları büyük oranda tamamlanmış, yet kaplaması ile elektrik ve mekanik imalatlar devam ediyor. Vali Aygöl, inşaat süreci devam eden yatırımların tamamlanmasıyla Bilecik’in sağlık hizmetlerindeki fiziki alt yapısının daha iyi hale geleceğini ifade etti. Vali Şefik Aygöl, söz konusu sağlık yatırımlarının tamamlanmasıyla ilgili 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Bileciklilerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.