Vali öğrencilerle geleneksel oyunlar oynadı
Edirne'de öğrencilere yönelik düzenlenen sağlık elçiliği eğitimine katılan Vali Yunus Sezer, öğrencilerle geleneksel oyun oynayıp eğitimleri inceledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Plevne İlköğretim okulunda düzenlenen ‘Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilere verilen ilk yardım, kalp masajı, bayılma ve heimlich manevrası eğitimlerini izleyen Vali Sezer, gönüllü sağlık elçisi öğrencilerden bilgiler aldı.
Öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında spor aktivitelerine de dikkat çekilen eğitimde, Vali Sezer öğrencilerle geleneksel oyunlar oynadı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Sezer, çocukların küçük yaştan itibaren sağlık bilincine kavuşmalarının önemli olduğunu vurguladı.