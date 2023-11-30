Vali öğrencilerle sırada oturup kitap okudu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BİL-EN (Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon) Projesi çerçevesinde Merkez Kozabirlik İlkokulu öğrencileri ile birlikte kitap okudu.

Öğrencilerle bir araya gelen Vali Aygöl, BİL-EN Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen okuma saatinde öğrencilere eşlik ederek, sıraya oturup birlikte kitap okudu. Okuma saatinin ardından öğrencilerle sohbet eden Vali Aygöl, çocukların merak ettiği konulardaki sorularını cevaplandırdı. Öğretmenler odası buluşmasında okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Aygöl, BİL-EN Projesi’ni hayata geçirirken en büyük destekçilerinin öğretmenler olacağını ifade etti. Okul bahçesinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Şefik Aygöl, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.