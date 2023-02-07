Vali Öksüz, STK temsilcileriyle bir araya geldi
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars'ta faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars’ta faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
Toplantıda, Kars’tan AFAD koordinatörlüğünde deprem bölgesine gönderilecek yardımların planlama konuları istişare edildi.
Kars’tan deprem bölgesine gönderilmek üzere ayni yardımda bulunmak isteyen vatandaşların yardımlarını, AFAD İl Müdürlüğü ve Kars Belediyesi’ne teslim edilmesinin gerektiği bildirildi.
Ayrıca, yapılacak ayni yardımların kullanılmamış ürünler olması gerekiyor. Kullanılmış ürünler kabul edilmeyecek. Maddi yardımda bulunmak isteyen vatandaşların ise paylaşılan hesap numaralarına yardım yapmaları istendi.