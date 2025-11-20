Vali Rahmi Doğan deprem hazırlıkları ile ilgili konuştu

‘Yükselen Şehir ve Gençlerin Rolü’ konulu söyleşiyle SUBÜ Konuşmaları’nın 108’nci konuşmacısı olan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Hatay Valiliğim döneminde deprem anında planların işlemediğini yaşayarak gördük. Asıl önemli olan yıkılmamaktır" dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 108’nci konuşmacısı, ‘Yükselen Şehir ve Gençlerin Rolü’ konulu söyleyişiyle Sakarya Valisi Rahmi Doğan oldu. Moderatörlüğünü İletişim Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. İlknur Çakar’ın üstlendiği söyleşide; Sakarya’nın öğrenciler için sunduğu avantajlar, öğrencilerin şehirle güçlü bağlar kurabilmesi için planlanan kültürel ve sosyal projeler, afet yönetiminde hedeflenen dönüşümler ile yerel yönetimlerin ve üniversitelerin rolü ele alındı.

Sakarya’nın coğrafi ve ekonomik yaşam şartlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Sakarya’nın gerçekten dünyanın en güzel noktalarından biri olduğunu gördüm. Tarih boyunca bir kavşak noktası olan bu şehir bugün de Kuzey Marmara Otoyolu, TEM, D100 ve Karadeniz bağlantılarıyla stratejik bir konuma sahip. Sakarya hem tarım hem sanayi üretimi yapan, yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracatıyla 81 il içinde 7’nci sırada yer alan, işsizlik sorunu olmayan bir şehir. Yaylaları, gölleri, nehirleri, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle yaşamın kolay olduğu, çalışmak veya okumak için tercih edilen bir il. En büyük hassasiyetimiz; bu doğal değerleri, çevreyi ve su kaynaklarını dikkatle korumaktır" dedi.

Sakarya’daki üniversite ortamı, öğrencilerin avantajları ve SUBÜ’nün +1 Eğitim Modeli’ne dair konuşan Doğan, "Öğrencilerimiz gerçekten çok şanslı; Sapanca Gölü manzaralı, orman içindeki kampüslerde eğitim alıyorlar. Sakarya, İstanbul’a yakınlığı ve yaşam kolaylığıyla tercih edilebilir bir üniversite şehri. İki üniversitemiz de öğrencilerimize hem eğitim kalitesi hem sosyal imkânlar açısından güçlü bir ortam sunuyor. SUBÜ’nün +1 Eğitim Modeli sayesinde öğrenciler bir dönem boyunca iş dünyasında çalışarak teorik bilgilerini pratikle birleştiriyor. İş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli eleman talebi bu modelle karşılık buluyor ve öğrenciler mezun olmadan tecrübe kazanarak iş hayatına daha güvenli adım atabiliyor" diye konuştu.

SUBÜ’nün yeni kampüs alanı ve şehir içi ulaşım hakkında gelen soruları yanıtlayan Doğan, "SUBÜ’nün Sapanca sınırları içindeki yeni kampüs alanında çalışmalar belirli bir aşamaya geldi; ilk etapta 300 dönümlük alanda uygulamalara başlanacak. Arsa tahsisleri tamamlandığında üniversitenin kampüs kurma süreci hızlanacak. Şehir içi ulaşım Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda ve metrobüs ile hafif raylı sistem gibi projelerle iyileştirmeler yürütülüyor. Trafik sorunlarını çözmeye dönük kavşak çalışmaları devam ediyor. Sakarya, ulaşım ağlarının merkezinde bulunan, metropol illere yakınlığıyla büyük avantaj sağlayan bir kent" şeklinde konuştu.

Deprem hazırlıkları ve kentsel dönüşümün önemine değinen Doğan, "Türkiye deprem ülkesi ve en önemli konu sağlam zemine sağlam bina yapmak. Sakarya’da 1999 depreminden bu yana dönüşmesi gereken bölgeler var ve Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu alanlarda çalışmalar yürütüyor. Ancak bu sadece kurumların değil, vatandaşlarımızın da dayanıksız binaları terk etmeye istekli olmasını gerektiren toplumsal bir süreç. Hatay Valiliğim döneminde deprem anında planların işlemediğini yaşayarak gördük. Asıl önemli olan yıkılmamaktır. Yeni imar açılacak alanlarda zemin etütlerine sıkı şekilde bağlı kalmak ve kentsel dönüşümü hızlandırmak Sakarya için zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere yönelik tavsiyelerini ve barınma güvenliğiyle ilgili görüşlerini anlatan Doğan, "Öğrencilerimizin kaldığı yurtların ve yaşam alanlarının depreme dayanıklı olmasına büyük önem veriyoruz. Riskli yapılar boşaltılarak daha güvenli alanlara geçiş sağlanıyor. Üniversite hayatı ise gençlerin yaşamındaki en değerli dönemlerden biri. Hem iyi bir eğitim alarak hem de sosyal hayatı yaşayarak bu dönemi iyi değerlendirmelerini öneriyorum. Gençler artık dünya ile rekabet ediyor. Bu nedenle donanımlarını üniversite yıllarında güçlendirmeleri çok önemli. Çalışan, gayret eden herkes için bu ülkede fırsatlar var. Karamsarlığı bir kenara bırakıp emek verdiklerinde hayatlarında güzel kapıların açılacağını görecekler" dedi.