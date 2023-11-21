Vali Şahin'den Kızılcahamam'a ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam'da ziyaretlerde bulundu.

Vali Şahin'den Kızılcahamam'a ziyaret
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sina pırlanta
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam’da ziyaretlerde bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin’i Kaymakamlık önünde Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Kaymakam Refiki Taha Furkan Sönmezel, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve daire amirleri karşıladı. Vali Şahin, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kızılcahamam Kaymakamı olarak atanmasından dolayı Nuri Mehmetbeyoğlu’na hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kaymakam Mehmetbeyoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Şahin’e şükranlarını sundu. Kaymakamlık ziyaretinin ardından yeni yapılan kasaplar çarşısında incelemelerde bulunarak esnaflarla sohbet eden Vali Şahin, Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı da makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.