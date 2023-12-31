Vali Şahin trafik denetlemelerine katıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Eskişehir yolunda trafik denetlemesine katıldı. Vali Şahin, denetlemede vatandaşların yeni yılını kutladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Eskişehir yolu üzerinde yapılan trafik denetlemesine katıldı. Vali Şahin, denetlemede görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Vali Şahin, denetlemeye giren vatandaşlara çikolata ikram ederek güvenli sürüşler diledi ve yeni yıllarını kutladı. Vali Şahin, Ankara’da yılbaşı için alınan güvenlik önlemlerinden bahsederek, “Arkadaşlar öncelikle sizlerin ve sizlerin aracılığıyla tüm Ankaralıların, tüm vatandaşlarımızın, milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum. İnşallah herkesin mutlu olacağı, huzurlu, sağlıklı ve başarılı geçireceği bir yıl olsun diye Cenab-ı Hakk’tan diliyorum. 2023’ten çok daha verimli, çok daha başarılı, çok daha müreffeh bir yıl olmasını temenni ediyorum. Biz de Ankaralıların yılbaşını daha huzur içerisinde ve emniyet içerisinde geçirmesi için her türlü tedbirimizi aldık. 18 bin 100 polis arkadaşımız, 4 bin 700 jandarma arkadaşımız ve yine 157 ambulans, 476 ambulans görevlisi personelimizle birlikte bu geceyle ilgili vatandaşımızın rahat etmesi yönünde ve onların hizmetinde olmak üzere arkadaşlarımız vazife başındalar. Sabaha kadar böyle devam edecek. Sadece jandarma polis ve acil ambulans ekibinin değil, aynı zamanda itfaiye, hastanelerimiz ve gerekirse diğer taksi hizmeti de dahil olmak üzere vatandaşlarımızın her ihtiyacında yanı başında olacağız. Ve onlarla birlikte inşallah bu yılı güzel bir şekilde karşılamış olacağız” ifadelerine yer verdi.