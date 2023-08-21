Vali Şefik Aygöl basın mensuplarıyla bir araya geldi

Vali Şefik Aygöl basın mensupları ile bir araya gelerek, "Bilecik için profesyonelce hareket edeceğiz. Planlarımızı gerçekleştireceğiz. Bilecik’i herkes bilecek’’ dedi.

Bilecik Polis Evi’nde geçtiğimiz gün Valiler Kararnamesi ile Bilecik’e atanan Şefik Aygöl, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Nelerin gerekli olacağı, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini anlatan Vali Aygöl, "Basın mensubu arkadaşlarım ile birlikte bu yolu profesyonelce kat etmeliyiz. Bilecik için çaba göstermeye sonuna kadar devam edeceğim. Basın mensubu arkadaşlarım ile birlikte ortak bir şekilde ilerlemek istiyorum. Aynı konuya hepimiz farklı yerden bakalım ve ortak noktada buluşalım. Birbirimizin göremediğini görelim ve gösterelim. Ben burada Bilecik için varım. Ankara ile tüm bağlantılarımı da yeri geldiğinde kullanacağım. Herkesten çok Bilecikli olacağım’’ sözlerinde bulundu.

Vali Şefik Aygöl, görevinin ilk gününde Bilecik’in sorunları hakkında konuşup basın mensuplarını dinledi.