Vali Şefik Aygöl'den Gölpazarı temasları

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı ilçesinde bir dizi temasta bulundu.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Gölpazarı’na gelen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öncelikle Kaymakamlık’a gelerek burada Kaymakam Alparslan Sözen’den ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Ardından İlçe Belediyesine geçen Vali Aygöl, Belediye Başkanı Hayri Suer’den yapılan hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

Gölpazarı temaslarına muhtarlar buluşması ile devam eden Vali Şefik Aygöl, burada ilçede görev yapan muhtarların sorunlarını dinledi. Aygöl konuşmalarında, "En büyük hedefimiz Valilik makamı da dâhil olmak üzere mülki idare amirleri ve kurum müdürlerinin ulaşılabilir olmasıdır. Diyalog ortamında çözülemeyecek problem yoktur" dedi.

Ardından beraberinde eşi Nazlı Aygöl ve İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen ile birlikte esnafı ve köylü pazarını ziyaret eden Vali Şefik Aygöl, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Vali Aygöl, Gölpazarı’nda yapımı tamamlanan Ceviz Kurutma Tesisi, Soğuk Hava Deposu, Gençlik Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzu’nda incelemelerde bulundu.

Gölpazarı’nda bulunan öğrenci yurduna da uğrayan Vali Şefik Aygöl, burada öğrencilerle gelecek planları üzerine sohbet etti. Ardından öğrencilerin isteği üzerine hatıra fotoğrafı çektiren Aygöl, ilçeden ayrıldı.