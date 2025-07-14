Vali Sezer'den Meriç Nehri'nde su tutuluyor iddialarına cevap: 'Bir damla suyu tutma ihtimalimiz yok'

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri üzerindeki Roberdem Enerji Santrali’nde su tutulduğu ve üreticilerin bu durumdan mağdur edildiği yönündeki iddialara yönelik basın toplantısı düzenledi. Vali Sezer, söz konusu projede suyun doğal akışının engellenmediğini vurgulayarak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Santralin 2023 yılı Eylül ayında tamamlanarak devreye alındığını belirten Vali Sezer, "Burada bir su tutuluyor ama bu kalıcı bir su değil. Meriç Nehri’ni etkileyen bir durum söz konusu değil. Gelen su devam edip yine gidiyor. Bizim orada bir damla suyu tutma ihtimalimiz yok" dedi.

Sezer, bölgede yanlış bir algının oluştuğuna dikkat çekerek, "Tutulan su miktarı yaklaşık 2 milyon 100 bin metreküp. Ancak bu su, kuraklık dönemlerinde çiftçilerle, üreticilerle ve ilgili birliklerle istişare edilerek bırakılıyor. Örneğin geçen hafta suyu kestik ve barajdaki suyun dörtte birini bıraktık ki havzayı doldursun ve su kaybolmasın. Bugün de aynı uygulamayı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda santralin kürek yarışmaları için su tuttuğu yönündeki söylemleri de yanıtlayan Sezer, bu iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu sürecin kürek yarışmalarıyla bir ilgisi yok. Su tutulduğu için çiftçiye su gitmediği gibi bir durum söz konusu değil. Kuraklık döneminde insanlar su tutulduğunu sanıyor, ancak açıkça ifade ediyorum ki gelen su neyse olduğu gibi Meriç’e akıyor" diye konuştu.