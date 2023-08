Vali Sezer göreve başladı

TAKİP ET

Valiler Kararnamesi ile Edirne Valiliği’ne atanan Yunus Sezer görevine başladı.

AFAD Başkanı iken Edirne Valiliği görevine atanan Yunus Sezer, valilik önünde polis mangası eşliğinde kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve valilik personeli tarafından karşılandı. İki çocuğun çiçek takdim ettiği Vali Sezer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının tensipleriyle Edirne Valisi olarak atanmış bulunuyoruz. Görev yaptığımız süre zarfında inşallah Edirneli hemşehrilerimizi bu kadim şehre hayırlı hizmetlerde, güzel hizmetlerde hep beraber bulunmak. Malumunuz Edirne kadim bir şehir, binlerce yıllık tarihe sahip ve Osmanlı’ya yaklaşık bir asır boyunca da başkentlik yapmış bir şehrimiz. Çağ açarak çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet’in doğduğu bir şehir ve hepimizin, her Türk vatandaşının Balkanlar’daki gönül coğrafyamızdaki her bir insanımızın gönlünde ayrı bir yeri olan bir şehrimiz. Burayı anlatmaya kelimeler yetmez. Kültür başkenti dediğimiz, her noktasında Türk milletinin kendisini bulabileceği, manevi, huzur bulabileceği bir şehir. Şehrin ortasında Mimar Sinan’ın ortaya koymuş olduğu imza asırlardır devam ediyor. Bundan sonra da bu topraklar üzerinde ebediyen yaşayacak. Osmanlı’nın bu topraklara attığı en önemli imzalardan bir tanesi de Selimiye Camiiiz var bir imza şeklinde. Burada görev yaptığımız müddet boyunca ilimizin elbette ki çok büyük bir potansiyeli var. İstanbul’un hemen yanı başında. Bunun hem avantajı var hem dezavantajı var ama biz avantajlarını kullanarak buradaki tarımla ilgili, sanayiyle ilgili, kültürle ilgili, turizmle ilgili olan bütün alanlarda ilimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirip ön plana çıkartacak projeleri ve politikaları hep beraber inşallah uygulayacağız. Çalışma olarak da bütün kurumlarımızla istişare halinde olacağız ve vatandaşlarımızın görüşleriyle beraber sivil toplum kuruluşlarımızın, belediyelerimizin görüşleriyle beraber sorunları masaya yatırıp, onların çözümü noktasında politikalar belirleyeceğiz ve o politikaları da sizler de takip edeceksiniz. Özellikle tabii şehrimiz de kültür ve turizm noktasında ve tarım noktasında ön plana çıkıyor ama sanayi noktasında da yine şehrin dokusunu bozmayacak şekilde önemli adımların atılması için de yine az önce bahsettiğim gibi hep beraber belli politikaları harekete geçirme noktasında inşallah yoğun bir çalışma ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.