Vali Sezer tarihi konakları inceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kaleiçi semtinde bulunan yenileme çalışmaları devam eden ve koruma altındaki diğer tarihi konaklarda incelemelerde bulundu.

Eski Ticaret Borsa binasının bulunduğu alanla ilgili temizlik ve düzenleme yapılması talimatı veren Vali Yunus Sezer, tarihi konakların şehrin kültürel hafızasına büyük katkı sağladığını, yaşatılması noktasında çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Vali Sezer ayrıca il merkezinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi’ni (SODAM) ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İl merkezinde bulunan 3 ayrı SODAM merkezini de ziyaret eden Vali Sezer, buralarda yürütülen eğitim çalışmaları, sosyal faaliyetler, istihdam ve eğitim kapasiteleri ve yeni açılması planlanan kurslar ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ile SYDV Vakfı M. Tezcan Fidan’dan bilgiler aldı.

Kurslara katılan kadınlar ile sohbet ederek bir ihtiyaçlarının olup olmadığını da soran Vali Yunus Sezer, “Sizlerin üretimin içerisinde aktif olarak yer almanız bizler için çok değerlidir. Bu tür eğitimlere iştirakiniz gerek aile ekonominiz ve gerekse ülke ekonomimize katkı olarak çok önemli bir kazanımdır” dedi.