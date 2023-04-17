Vali Şıldak, Burhaniye'de incelemelerde bulundu

Balıkesir’in dört bir köşesine giden Vali Şıldak, Burhaniye İlçesinde bir dizi temasta bulundu.

Vali Hasan Şıldak, İlçedeki programına Burhaniye İlçesine bağlı Şahinler ve Ağacık Mahallelerini ziyaretle başladı. Mahallelerde vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Şıldak, beraberinde Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş ile birlikte her iki mahallenin son dönem Osmanlı eserleri olan camilerini gezdi. Vali Şıldak, ziyaretlerinde mahalle sakinleri ile kahvehanede sohbet etti, taleplerini dinledi.

Vali Şıldak daha sonra 10 işletmenin faaliyet gösterdiği ve 18 işletme inşaatının devam ettiği Burhaniye OSB’de; Verde Zeytin ve Zeytinyağı Üretim İşletmesi, Daspi (Olivos) Sabun Üretim İşetmesi ve Gediz Mandıra Süt Ürünleri İşletmesini ziyaret etti. İşletmelerin faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Şıldak, işletmelerin büyüyen ve gelişen OSB’ye güç kazandırdıklarını dile getirdi.

İl genelindeki kamu yatırımlarını yakından takip eden Vali Şıldak programına yapımı tamamlanan Mehmet Akif İlkokulu ve Berna Kundakçı Anaokulunda incelemede bulunarak devam etti. Ayrıca İlçe Halk Kütüphanesi Binası inşaatını inceledi ve binanın yapımının bir yıl içinde tamamlanacağı müjdesini verdi

Programda ilçe merkezinde vatandaşlarla sohbet eden, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Şıldak, Faruk Kızıklı İlkokulu bahçesindeki tarihi okul binasının restore edilmesiyle gençlerin hizmetine hazırlanan Kültür ve Eğitim Merkezini ziyaret etti. Şıldak, programı dahilinde kadınlar için eğitim ve kurs imkanları sunan, yeni faaliyete geçirilen Aile Destek Merkezinde de incelemede bulundu.