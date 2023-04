Vali Şıldak Edremit'te iftar programına katıldı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Edremit İlçesinde bulunan şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programına katıldı.

Oruçların açılmasıyla duaların edildiği programda konuşan Vali Şıldak, "Bu mübarek akşamda aynı sofrada sizlerle birlikte olmak, ülkemizin en güzel insanlarıyla bu kutlu anı paylaşmak bizler için gurur vesilesidir. Hepinize en derin saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyor, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimizle her buluşmamız çok özel anlamlar içeriyor. Böylesine ulvi bir makama erişmiş olan, her damlası kanlarıyla sulanmış olan bu toprakların gerçek sahiplerinin bizlere emaneti olan sizler her zaman başımızın tacı, en değerli varlığımız olmaya devam edeceksiniz." diye konuştu.

Yaşanan büyük deprem dolayısıyla bu yılın farklı olduğuna dikkat çeken Vali Şıldak, "Ülkemizi yasa boğan, asrın felaketi olarak adlandırılan ve o bölgeyi neredeyse yok etme derecesine yıkan elim afeti yaşadık. Henüz çok taze olan bu acıyı 81 vilayette 85 milyon vatandaş bütün benliği ile hissetti. Ramazan ayına da bu buruklukla girdik. İlimizde de deprem bölgesinden gelen çok sayıda vatandaşımızı misafir etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 15 binin üzerinde vatandaşımız İlimiz sınırları dahilinde, devletimizin ve kadirinas milletimizin misafiri olmaya devam ediyor.

Her gün o bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletin bütün imkanları, milletimizin el birliği ile gösterdiği alicenaplık o bölgenin kalkındırılması, tekrar imar edilmesi, huzura kavuşturulması anlamında büyük katkı sağlıyor. Fakat bu afet bize bir şeyi daha gösterdi. Türk milletinin ne kadar büyük dayanışma ruhuna sahip olduğunu, en zor günlerinde kurtuluş mücadelesi verdiği yıllardaki gibi adeta küllerinden doğduğunu, millet olma hasletlerinin her zorlukta ne kadar önemli bir faktör olduğunu bize göstermiş oldu. Her bir vatandaşımız yarışırcasına afet bölgesine destek olmaya, maddi manevi o bölgeye koşmaya gayret etti. Balıkesir’den bugün itibariyle bin 54 tır yardım malzemesi bölgeye sevk edildi. Çok sayıda personelimiz hala orada görev yapıyor. Bugün yine kalıcı konut temel atma töreninde Sayın Cumhurbaşkanımızı izledik. O bölgedeki büyük atılım devam ediyor. Bütün bunları idrak ederek, ders çıkararak, tekrar yaşanmaması adına, millet ve devlet olarak atmamız gereken adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu masalarda sizlerle birlikte olmaya, her an birlikte yaşamaya, şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin ve gazilerimizin o yüce duygularına eşlik eden dostluklarda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Hasan Şıldak ve eşi daha sonra Altınoluk’ta bulunan Jura Otel’de misafir edilen deprem bölgesinden gelen vatandaşları ziyaret etti. Otel işletmesine gösterdiği sıcak ev sahipliği için teşekkür eden Şıldak vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Misafir vatandaşların büyük memnuniyet duyduğu ziyaret esnasında samimi ve duygu dolu paylaşımlar yapıldı.