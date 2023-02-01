Vali Şıldak restorasyon çalışmalarını inceledi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Ayvalık’ın tarihini yaşatacak restorasyon çalışmalarında incelemede bulundu.

Ayvalık İlçesinde restorasyon çalışmaları devam eden eski Kız Meslek Lisesi ve eski Jandarma binasının güncel durumu ile ilgili yetkililerle yapılan toplantıda bilgi alan Şıldak, daha sonra beraberinde Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Balıkesir’in birçok noktasında hayata geçirilen her bir yatırımı yakından takip eden Vali Şıldak, ilgili kurumlardan koordinasyon halinde titiz bir çalışma beklediğini söyledi.