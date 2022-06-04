Vali Şıldak'tan deprem açıklaması

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak gece yarısında oluşan depremlerle ilgili yaptığı açıklamada, ’Karesi İlçemiz kırsalında meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki iki deprem sonucunda ilk tarama sonuçlarına göre olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Afad ve Jandarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum’ dedi.