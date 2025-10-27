Vali Sözer'den İl Müdürlüğü'ne ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte yürütülen çevre ve şehircilik faaliyetlerini yerinde incelemek üzere il müdürlüğünü ziyaret etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kurum çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Ziyaret kapsamında müdürlük birimlerini gezen Vali Sözer, İl Müdürü Engin Öztürk’ten yürütülen projeler, il genelindeki çevre düzenlemeleri ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir brifing aldı.

Kurum personeliyle de bir araya gelen Vali Sözer, "Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yürütülen çalışmalar büyük önem taşıyor. Kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmaya yönelik gayretlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret, kurum faaliyetlerinin genel değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönem hedeflerine ilişkin yapılan istişarelerle sona erdi.