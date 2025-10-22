Vali Sözer, genç sporcularla buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören sporcularla bir araya geldi.

Bilecik’te sentetik sahada antrenman yapan genç sporcuları ziyaret eden Vali Faik Oktay Sözer, sporcularla sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret sırasında sporculara baklava ikramında bulunan Vali Sözer, özellikle aralarında 130 kız futbol öğrencisinin de bulunduğu genç sporcuların azmi ve disipliniyle yakından ilgilendi.

Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Vali Sözer, "Gençlerimizin spora olan ilgisi ve gayreti bizlere umut veriyor. Onların başarısı, ilimizin gururudur. Gençlerimizin sosyal ve sportif yönden gelişimine katkı sağlayan antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim, Sporcularımıza başarılar dilerim" dedi.