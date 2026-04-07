Vali Sözer, muhtarlar derneği yönetimiyle bir araya geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette, muhtarların talep ve görüşleri ele alınırken, yerel yönetim hizmetlerinde iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede ayrıca mahallelerde yürütülen çalışmalar ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm üretilmesine ilişkin konular da gündeme geldi. Vali Sözer, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurgulayarak, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için iş birliğinin devam edeceğini ifade etti. Ziyarette, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Kongresi’nde 6’ncı kez başkanlığa seçilerek güven tazeleyen İlhami Çınar ve yönetim kurulu üyeleri de tebrik edilerek görevlerinde başarılar dilendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla devletimiz arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir. İlimizin her noktasında hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi adına muhtarlarımızla uyum ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini en doğru şekilde tespit ederek çözüm üretme noktasında muhtarlarımızla güçlü bir iletişim içinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.