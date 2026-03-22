Vali Sözer Ramazan Bayramı'nın son günü hastane ve huzurevi ziyaretinde bulundu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ramazan Bayramı’nın son günü hastane ve huzurevi ziyaretinde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ve tedavi gören vatandaşlarla bayramlaştı. Ziyaret kapsamında hastane birimlerini gezen Vali Sözer, görev başındaki sağlık personeliyle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. İl genelinde görev yapan bin 568 sağlık personelinin bayram süresince de büyük bir özveriyle görevlerini sürdürdüğünü belirten Vali Sözer, sağlık çalışanlarına emekleri ve fedakâr çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesinin önemine dikkat çeken Sözer, tüm personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vali Faik Oktay Sözer, hastane ziyaretinin ardından eşi Zeynep Sözer ile birlikte Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret etti. Burada büyüklerle yakından ilgilenen Sözer çifti, huzurevi sakinleriyle bayramlaşarak sohbet etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette büyüklerin her zaman baş tacı olduğunu ifade eden Vali Sözer, onların sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmesi temennisinde bulundu. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Sözer, tüm büyüklerin Ramazan Bayramı’nı kutladı.