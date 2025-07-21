Vali Sözer, yangın bölgesinde inceleme yaptı

Sakarya’nın Geyve ile Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda dün başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Bilecik’in Osmaneli ilçesine kadar ulaşırken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer çalışmaları yerinde takip etti.

Yoğun duman, bölgedeki birçok yerleşim yerini etkisi altına aldı. Alevlerin Osmaneli’nin Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlediği bildirildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Büyükyenice Köyü’nde devam eden yangınla ilgili sahada incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Vali Sözer, bölgede sürdürülen müdahale çalışmalarını yerinde takip etti.