Vali Sözer yangın bölgesinde

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Kazancı ve Borcak bölgelerinde yangınların soğutma işlemlerini sahada takip ediyor.

Vali Sözer yangın bölgesinde
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik’in Kazancı ve Borcak bölgelerinde yangınların soğutma işlemlerini sahada takip ediyor.

Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Vali Sözer, yangın söndürme ekiplerinden bilgi aldı. Vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Vali Sözer, ekiplerin büyük bir özveriyle soğutma çalışmalarını yaptığını söyledi. Sözer, yangının kontrol altına alınmasında büyük özveri gösteren herkese teşekkür etti.

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