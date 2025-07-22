Vali Sözer, yangındaki durumu değerlendirdi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangını Bilecik’in Osmaneli ilçesine ulaşan yangın sonrası Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yetkilerden bilgi aldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer alevlerin ulaşmak üzere olan Kızılöz Köyünü ziyaret ederek yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Sözer, sahada görev yapan ekiplerden bilgi alırken, yangınla mücadele çalışmalarını yerinde takip etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, yangına yönelik müdahale çalışmaları, ilgili tüm birimlerin koordinasyonuyla kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye, jandarma ve AFAD personelleri de bölgede aktif görev alıyor.

Ayrıca çevre il ve ilçelerden sevk edilen destek ekipleriyle yangının daha fazla yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.