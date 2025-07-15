Vali Toraman: 15 Temmuz milletimizin iradesine, demokrasisine ve devletine kararlılıkla sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9’uncu yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "15 Temmuz; milletimizin iradesine, demokrasisine ve devletine kararlılıkla sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır" dedi.

Vali Ömer Toraman’ın mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, aziz milletimiz o gece sergilediği duruşla hain darbe girişimini bertaraf etmiş, millî birlik ve beraberliğin gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale’mizde de vatandaşlarımız aynı kararlılıkla istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bu şanlı direnişi unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğu olmuştur. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum" ifadelerine yer verildi.