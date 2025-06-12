Vali Toraman, patlamanın yaşandığı olay yerinde incelemelerde bulundu

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen ve 1 sağlık personeli hayatını kaybettiği, 1 vatandaşın da yaralandığı

Vali Toraman, patlamanın yaşandığı olay yerinde incelemelerde bulundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’de Sağlık-1 Botu’nda meydana gelen ve 1 sağlık personeli hayatını kaybettiği, 1 vatandaşın da yaralandığı

patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde bulunan Kumkale Balıkçı Barınağı’nda bulunan Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana geldi. Olayda 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, 1 vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.