Vali Ustaoğlu basınla buluştu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Balıkesir Valiliğine atanan Vali İsmail Ustaoğlu görev süresinin 55’nci gününde basınla bir araya geldi.

Beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit’le birlikte basın mensuplarıyla buluşan Vali İsmail Ustaoğlu Balıkesir’in huzur ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Vali İsmail Ustaoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında ayrıca Basın İlan Kurumu Balıkesir-Çanakkale İl Müdürü Halil İbrahim Parlak ve Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir de katıldı.

“Göreve başlayalı 55 gün oldu”

Balıkesir’in huzuru, güvenliği ve gelişimi için çalıştıklarını söyleyen Vali İsmail Ustaoğlu, “Malumunuz Balıkesir ilimizde görevimize başlayalı bugün itibarıyla 55 gün oldu. Rabbim bu Kuvayi Milliye şehrine hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip eyler. Bugün burada Kuvayi Milliye Şehri güzel Balıkesir’imiz için aynı amaçla bir arada bulunuyoruz. Ortak amacımız bu nadide şehrin güvenliği, huzuru ve gelişimi için çalışmaktır. Şunu özellikle ifade etmem gerekirse ilimizin refahı için bizden önce hizmet bayrağını taşıyan Sayın Valilerimiz, Emniyet Müdürlerimiz, Jandarma Komutanlarımız ve tüm il yöneticilerimize şehrimizde gerçekleştirdikleri önemli ve kalıcı çalışmalar ve hizmetleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu vesile ile huzurunuzda ilimize emeği geçen her bir kamu görevlisine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bizler de ilimize yeni görevlendirilen Kamu Görevlileri olarak teslim aldığımız bayrağı daha ileri noktalara taşımaya ve Balıkesir’imize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi neredeyse Valilik Makamı başta olmak üzere güvenlik hizmeti veren hem Emniyet hem Jandarma birimlerimizde değişimler yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri birimlerinde büyük oranda yeni atamalar gerçekleşti. Yine sivil kamu birim amirlerimizde de çok değişiklikler yaşandı. Tabi ki tüm bunlar bir nöbet değişimi bir bayrak değişimi… Bizler de devraldığımız bu bayrağı daha ileriye daha yükseklere taşımak için mücadele edeceğiz” dedi.

“İnsan merkezli yönetim anlayışımız olacak”

İl yönetimi olarak insan merkezli, hukuka bağlı, insan haklarına saygılı bir yönetim anlayışı içinde olacaklarını bir kez daha hatırlatan Vali Ustaoğlu, “Göreve başladığım ilk gün dediğim gibi ”Bütün mesai arkadaşlarımızla insan merkezli, hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilen, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir yönetim anlayışı temel felsefemiz olacak. Balıkesir’imizin tüm dinamikleri ile istişare ederek ortak aklı ön planda tutan bir yönetim anlayışıyla hareket etmeye çalışacağız. Her zaman vatandaşlarımızın arasında olacağız. Gelecek nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir Balıkesir bırakmak için tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Balıkesir Valisi olarak atandığım bu şehre “adanmış olarak hizmet etmek temel gayem olacaktır” ifadelerini kullanmıştım. İşte o günden bu güne hızla ilimiz ile ilçelerimizi, kurumlarımızı tanımaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Balıkesir’in geleceği parlak”

Balıkesir’in her yönden geleceği parlak bir il olduğunun altını çizen Vali İsmail Ustaoğlu, “Açıkça ifade etmek isterim ki Balıkesir, çok güzel bir coğrafyada güzel insanların yaşadığı nadide bir ilimiz. Coğrafi özellikleri, bereketli toprakları, zengin yeraltı kaynakları, havası ve suyu belki hiçbir yerde bulunamayacak kadar güzel. Bölge bütün olarak Körfez ve Marmara bölgelerinin tüm güzelliklerini bir arada ve uyumla yaşatan bir şehrimiz olma hüviyetini üzerinde taşıyor. Balıkesir; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok önemli fırsatları kendi içinde barındıran bir şehirdir. Balıkesir; güçlü tarım ve hayvan potansiyeli bırakın Türkiye’yi Avrupa’yı doyuracak kapasiteye sahip. Diğer yandan termal kaynakları; önümüzdeki dönemde kaplıca dışında, seracılıkta da çok önemli yer tutacaktır. İlimizin en güçlü potansiyeli olan turizmiyle, başta Balıkesir OSB olmak üzere ilçelerimizde bulunan 7 OSB ile gelecek adına güçlü fırsatlar sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Suç ve suçlularla mücadelede 5 önceliğimiz var””

Balıkesir genelindeki güvenlik konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali İsmail Ustaoğlu yapılan çalışmaları 5 ana başlıkta topladıklarını söyledi. Ustaoğlu, “Bugün toplantımızın ana konusunun yanımızda bulunan Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanımızdan da anlaşılacağı gibi güvenlik odaklı olmasını istedik. Bu konuda yaklaşık iki aydır ilimizin ve ilçelerimizin genel görünümünü ve suçla mücadelesinin resmini çıkarmaya çalıştık. Suç ve suçlular ile mücadelede bizim beş önceliğimiz var. Terörle ve teröristle mücadele, organize suç örgütleri, çete ve mafya türü suç grupları ile mücadele, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı çağın en büyük illeti olan uyuşturucudan korumak için uyuşturucu ile mücadele, (Torbacılar, dağıtıcılar, baronlar), düzensiz göç ile mücadele, asayiş suçları ile mücadele, trafik kazalarını azaltma trafik düzenini sağlama” diye konuştu.

“Fırsat vermeyeceğiz”

İl genelindeki terörle mücadele ve organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmaları değerlendiren Vali İsmail Ustaoğlu, "Takdir edeceğiniz gibi terör olayları, ülkemizin maalesef 50 yıldır gündemini meşgul eden konuların başında geliyor. Bu alanda, yapılan çalışmaların kamuoyuna yansıması hem bizler hem sizler açısından büyük önem arz etmektedir. Burada ilimizdeki mevcut hassasiyetin aynı duyarlılıkla devam edeceğine inanıyorum. İkinci ana gündem olarak aracılığınızla açıkça ifade etmek isterim ki, organize suç örgütlerine, mafyatik yapılara, çetelere İlimizde asla taviz vermeyeceğiz. Suç gruplarının hiçbir vatandaşımızı rahatsız etmesine fırsat tanımayacağız. İnsanımızın alın terini, çalışmasını kene gibi emeğine yapışarak sömürmeye çalışan bu gruplar takibimizde olacak ve onlara nefes aldırmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın bu konudaki hassasiyetini İlimizde sürdürdüğümüz somut çalışmalarla göreceksiniz. Bu konuda basınımız ile ilimiz sakinlerinden her türlü duyumu ve rahatsızlığı bizimle, ilgili güvenlik birimlerimizle paylaşmanızı istiyoruz. Vatandaşımızın, korku yaşayarak güvenlik güçlerimize veya adlî teşkilatlarımıza bilgi vermelerinin engellenmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucuya geçit yok”

Uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli işlere imza atıldığını belirten Vali İsmail Ustaoğlu, “1,5 - 2 aydır göreve başlamamızdan bu yana bize aksettirilen en önemli şikayetlerden birisi de maalesef uyuşturucu ve uyarıcı maddeler konusudur. Narkotik suçlara yönelik çok şiddetli bir mücadele ortaya koyacağız. Zannediyorum iki aylık sürede bu konudaki gayretimiz ve yoğunlaşmamız dikkatinizi çekmiştir. Hızla projeli çalışmalara ağırlık verdik ve önemli yakalamalar gerçekleştirdik. Yakalamalarımızda şüphelilerin önemli bir kısmı tutuklandı, önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Merkezde, Bandırma’da, Edremit’te ve Ayvalık’ta Narkotik birimlerimizde çalışan personel sayısını iki katından fazla artırdık. Vatandaşımızı rahatlatacağız. Bizlere güvenin. Sizlerden de bu konuda açıkça destek bekliyor ve topyekûn mücadelede birlikte hareket etmek istiyoruz” dedi.

“2 bin 339 düzensiz göçmen ele geçirdik”

Balıkesir’deki göçmen kaçaklığı konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali İsmail Ustaoğlu, “İlimizin özellikle yaz döneminde en önemli suçlarından biri de düzensiz göçmen konusudur. Düzensiz göçmenlerin ilimize geliş ve geçişini sağlayan organizatörler çalışmalarımızda önceliği oluşturmaktadır. Umut yolcusu gariban insanlar üzerinden kazanç temin eden organizatörlere göz açtırmayacağız. Özellikle son iki ayda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2 bin 339‘dur. Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 95 organizatör yakalanmış ve bunlardan 50’si tutuklanmıştır. İlimizin bu konu ve suç türü ile anılmasını arzu etmiyoruz. Üzerinde hassasiyetle duracağız” diye konuştu.

“Trafik denetlemelerine önem vereceğiz”

Trafik güvenliğinin sağlanması noktasında da önemli çalışmalar yürüteceklerini kaydeden Vali İsmail Ustaoğlu, “Yine ilimizde gözlemlediğimiz ve vatandaşımızın şikayetine konu olan bir diğer önemli husus da mevcut trafik durumumuzdur. İlimizde trafiğe tescilli araç sayısı 600 bine yakın. Yollarımızın durumu hepinizin malumudur. Bu hususta denetleme, nezaret etme, araçlı ve yaya personel görevlendirmemiz ve sinyalizasyon sistemlerinin dışında ilgili kurumlarımızla birlikte önümüzdeki dönemde ihtiyaç durumuna göre bir takım düzenlemeler yapmamız gündeme gelecektir. Bu hususu, siz değerli basın mensupları, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları, ilgili kamu kurumu paydaşlarımızla görüşüp gündemimizde tutacağız” dedi.

“Gerekli tüm tedbirleri aldık”

Asayiş suçlarının azaltılması konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, “İlimizde asayiş suçlarına yönelik çalışmalara son derece önem veriyoruz. Bu konuda suç türleri ve suçlu profilini analiz ederek hem yoğunlaşma mahallerini hem de türlerini değerlendiriyoruz. Genel olarak ilimiz asayiş suçları açısından ülke ortalamasının aşağısında olumlu bir noktada bulunmaktadır. Ancak bunu yeterli kabul etmeyip suç sayısını her geçen gün daha aşağı seviyelere düşürmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili geçtiğimiz haftalarda tüm kurumlarımızın ve ilçelerimizin katılımı ile 9 aylık verilerin değerlendirildiği 2 yıllık mukayeseli genel bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdik. Olumlu sonuçlar almaya başladığımızı ve bunu artırarak devam ettireceğimizi vurgulamak isterim. Malumunuz okullarımız açıldı. Üniversitelerimiz açıldı. Okullarımızın risk değerlendirmesini yaparak her bir okulumuzu polislerimizle irtibatlandırdık. Okul çevresinde yavrularımızı rahatsız edecek hiç bir şeye asla müsaade etmeyeceğiz. Güvenlik birimlerimiz, son 5 yıllık, yıllık ve 4 aylık suç analizlerini yaparak, suçun nedenleri, suçun işlendiği yer ve zaman, suçlu profilleri ile mağdur profillerini incelemiş bulunuyor. Böylece kamu kuruluşları, basın mensupları, STK’lar ve vatandaşlarımızın desteği ile suçların azaltılması ve önlenmesini sağlayacak tedbirleri geliştireceğiz. Suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam edecektir. Özellikle Aile içi Şiddet ile Mücadele ve Çocuk Suçluluğunun önlenmesi kapsamında; Kadın Acil Destek (KADES) Uygulamasının yaygınlaştırılması ve farkındalığının artırılması maksadıyla kadın vatandaşlarımıza bilgilendirme yapılmış, 2 bin 927 kadın vatandaşımızın telefonuna KADES uygulamasının kurulumu sağlanmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

“Çalışmalarımızı sahada etkin yürüteceğiz”

Suç ve suçlu ile mücadelede önceliklerin belirlenerek tedbirlerin alındığını dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu, “Netice olarak bizler ilk belirlemelerimizi yapıp, suç ve suçlu ile mücadelede önceliklerimizi ve tedbirlerimizi belirledik. Belirlediğimiz yoğun çalışma takvimi ile hızla aksiyon alarak, çalışmalarımızı sahada etkin bir şekilde yürüteceğiz. Bizden önce yapılan başarılı çalışmaları artırarak devam ettireceğiz. Siz kıymetli basın mensuplarımızın aracılığıyla neticeleri hızlı ve güvenilir şekilde Balıkesir kamuoyu ile paylaşacağız. İşbirliğiniz ve samimi yaklaşımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fedakârca yürüttüğünüz çalışmalarda Allah yardımcınız olsun” dedi.