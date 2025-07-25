Vali Ustaoğlu, gölette boğulan çocukların cenaze namazlarına katıldı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesi Deliklitaş Mahallesi'nde gölette boğularak hayatını kaybeden çocukların cenaze namazlarına katıldı.

Vali Ustaoğlu, gölette boğulan çocukların cenaze namazlarına katıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesi Deliklitaş Mahallesi’nde gölette boğularak hayatını kaybeden çocukların cenaze namazlarına katıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaşanan trajik olayın ardından Vali Ustaoğlu, Ovacık Mahallesi’nde hayatını kaybeden çocuğun ailesi olan Özey ailesine ve Beyköy Mahallesi’nde yine aynı şekilde evladını kaybeden Çapan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ailelerin acılarını paylaşan Ustaoğlu, başsağlığı dileklerini ileterek devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

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Yaşanan olay bölgede büyük üzüntüye yol açarken, vatandaşlar da cenaze namazlarında aileleri yalnız bırakmadı.